Світовий конгрес українців закликає ООН направити на Донбас миротворців

Світовий конгрес Українців (СКУ) рішуче закликає міжнародну спільноту надати Україні оборонну зброю та посилити цільові санкції проти Росії, яка, всупереч Мінським домовленостям, продовжує вести артилерійські обстріли на сході України.

Як повідомили УНІАН в прес-службі СКУ, Світовий конгрес також закликає Організацію Об’єднаних Націй та Європейський Союз якнайшвидше надіслати в Україну миротворчі місії.

У прес-службі нагадали, що голова Європейської Ради Дональд Туск наголосив: “Сьогодні ми постали перед реальністю, що майже за один тиждень було понад 300 порушень режиму припинення вогню. Люди продовжують гинути. Ми явно доходимо до межі, коли подальші дипломатичні зусилля будуть марними, якщо вони не будуть підкріплені подальшими діями”.

“Світовий конгрес українців закликає міжнародну спільноту якнайшвидше конкретно і ефективно допомогти Україні зупинити агресорські дії Росії, які є серйозною загрозою не лише для незалежності і територіальної цілісності України, але й для світового правопорядку,” – заявив президент СКУ Євген Чолій.

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*** СКУ є міжнародною координаційною надбудовою українських громад у діаспорі, що представляє інтереси понад 20 мільйонів українців. СКУ об’єднує в своєму складі українські організації із 34 країн та підтримує зв’язки з українцями ще 14 країн. Заснований у 1967 р., СКУ був визнаний у 2003 р. неурядовою організацією у Економічній та соціальній раді Організації Об’єднаних Націй зі спеціальним консультативним статусом.