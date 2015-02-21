У ЄС 23 лютого обговорять надання гуманітарної допомоги Україні

Як передає кореспондент УНІАН, про це в Харкові під час прес-конференції сказала депутат Європарламенту від Німеччини, співголова фракції «Партії зелених» в Європарламенті Ребека Хармс, яка побувала в Донецькій області.

«У понеділок у Брюсселі ми будемо мати розмови стосовно гуманітарної допомоги цілому регіону Донбасу», - сказала Хармс.

Депутат Європарламенту, говорячи про черговий російський «гуманітарний конвой», що цього тижня заїхав в Україну, звернула увагу на те, що гуманітарна допомога не повинна бути політизованою та повинна надаватися в подібних ситуаціях через міжнародні благодійні організації.

«Було би добре, щоб більше не було цих білих конвоїв, тому що гуманітарна допомога не повинна бути заполітизована. Ми маємо Міжнародний Червоний Хрест. Коли б Росія справді хотіла би допомогти жителям Донецької та Луганської області, вона повинна була передати цю гуманітарну допомогу Червоному Хресту, а Червоний Хрест вже тоді розподіляв цю допомогу», - зазначила вона.

Читайте такожУ Європарламенті відбудуться консультації щодо миротворців на Донбасі Хармс наголосила, що Євросоюз надав дуже багато гуманітарної допомоги мешканцям Донецької та Луганської областей, однак не робив із цього «стільки шуму та реклами».