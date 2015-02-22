Сьогодні планується початок відведення важкого озброєння - Лисенко
13:33, 22 лютого 2015Політика
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У неділю планується почати відведення важкого озброєння. Про це заявив прес-секретар АТО Андрій Лисенко на брифінгу в неділю.
REUTERS
"З сьогоднішнього дня заплановано розпочати процес відведення важкого озброєння, згідно з планом контролю з координації та реалізації заходів по виконанню мінських угод. Цей план був узгоджений з керівництвом так званих "ДНР" і ЛНР", - сказав він, пише Українська правда.
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Як повідомлялося, лідер бойовиків Донецька Олександр Захарченко погодив документи по відведенню важкого озброєння.
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