У Харкові розпочато проведення антитерористичної операції - Турчинов

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов заявив, що в Харкові введено найвищий рівень терористичної загрози.

Про це УНІАН поінформували у прес-службі РНБО.

”У зв`язку із террактом, що відбувся у Харкові, під час якого, за попередніми даними, загинув один міліціонер та один цивільний, а також постраждали п`ятеро правоохоронців і четверо цивільних громадян, у місті введено найвищий рівень терористичної загрози та розпочато проведення антитерористичної операції”, - сказав Турчинов.

За його словами, під час мирної ходи, присвяченій пам`яті загиблих на Майдані, був використаний керований вибуховий пристрій направленої дії.

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Секретар РНБО повідомив, що СБУ разом із МВС розпочали антитерористичну операцію, ”в результаті якої вже затримано четверо учасників підриву та вилучено зброю, зокрема гранатомет”.

”Антитерористична операція продовжується”, - сказав Турчинов, додавши, що за інформацію, наявною у СБУ група, яка здійснили теракт, проходила навчання у Бєлгороді РФ.

”Це зайвий раз свідчить про те, що терористична кампанія, що здійснюється в Україні, має одних і тих самих замовників та організаторів, що і агресія на Сході”, - повідомив Турчинов.