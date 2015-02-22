Жодна справа за «межигірськими» документами за рік не передана до суду – ЗМІ

Про це йдеться у програмі Радіо Свобода та «Першого національного» телеканалу «Схеми».

«Таких проваджень ще не було. За цими матеріалами проводиться розслідування і в більшості, що стосується підозрюваних осіб, вони відсутні на території України. Нами по окремим епізодам готуються документи про підозру і особи оголошуються в розшук», - відповів журналістам керівник управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк на запитання, чи дійшло хоч одне розслідування до суду.

«Більшість із документів опрацьовані. У нас сиділа на цих документах ціла група слідчих, які їх оглядали. І вони були систематизовані по напрямкам, по тематиці. Ці документи приєднані до провадження, що стосується комплексу злочинних дій по заволодінню державним майном колишнього президента Януковича та осіб з його оточення. Тобто, це загальна тема розкрадання», - розповів Сергій Горбатюк.

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Журналісти зняли на відео кімнату в управлінні спеціальних розслідувань ГПУ, де зберігаються документи, вилучені торік з Межигір’я. Частина документів наразі перебуває на експертизі, яка оцінює реальну вартість резиденції, повідомив Сергій Горбатюк.

Після втечі Януковича 22 лютого 2014 року журналісти та волонтери об’єднали зусилля, щоб врятувати та проаналізувати документи, які невідомі особи намагалися знищити, втопивши у Київському морі біля берегів резиденції «Межигір’я». Проект отримав назву «ЯнуковичЛікс», всі документи були висушені, відскановані та опубліковані на сайті yanukovychleaks.org. Згодом журналісти провели та опублікували на сайті близько двох десятків розслідувань, базованих на матеріалах із «Межигір’я».