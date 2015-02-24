У Парижі стартувала зустріч в «нормандському форматі»
13:03, 24 лютого 2015Політика
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Зустріч глав МЗС "нормандської четвірки" по Донбасу почалася у французькому міністерстві закордонних справ у Парижі.
Сторони мають намір обговорити мінські домовленістю / twitter.com/MFA_Ukraine
Перед початком консультацій Сергій Лавров, Франк-Вальтер Штайнмайер, Лоран Фабіус і Павло Клімкін обмінялися рукостисканнями, передає ТАСС.
Міністри зустрічаються вперше після досягнення лідерами країн "нормандської четвірки" домовленостей щодо врегулювання українського кризи на саміті 12 лютого.
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Сторони мають намір обговорити виконання мінських домовленостей, у тому числі ситуацію з відведенням важких озброєнь.
Лавров і Клімкін прибули в Париж з Нью-Йорка, де брали участь у дебатах РБ ООН.
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