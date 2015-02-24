"Нормандська четвірка" погодила питання щодо місії ОБСЄ на Донбасі - Клімкін
16:05, 24 лютого 2015Політика
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Глави МЗС "нормандської четвірки" змогли домовитися щодо важливих технічних моментів підтримки моніторингової місії ОБСЄ.
REUTERS
Про це повідомив після завершення зустрічі глава МЗС України Павло Клімкін, передає РІА "Новости".
"Ми змогли домовитися з приводу кількох технічних аспектів, включаючи важливі аспекти того, як підтримати місію ОБСЄ, про те, як посилити можливості цієї місії, звичайно ж, підтримуючи перемир'я і відведення військ", - сказав він.
Читайте також"Нормандська четвірка" в Парижі обговорює виконання Мінських домовленостейВін також додав, що політичного рішення про те, як ставитися щодо подій в Дебальцевому, знайдено не було.
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