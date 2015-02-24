"Нормандська четвірка" погодила питання щодо місії ОБСЄ на Донбасі - Клімкін

Про це повідомив після завершення зустрічі глава МЗС України Павло Клімкін, передає РІА "Новости".

"Ми змогли домовитися з приводу кількох технічних аспектів, включаючи важливі аспекти того, як підтримати місію ОБСЄ, про те, як посилити можливості цієї місії, звичайно ж, підтримуючи перемир'я і відведення військ", - сказав він.

Читайте також"Нормандська четвірка" в Парижі обговорює виконання Мінських домовленостейВін також додав, що політичного рішення про те, як ставитися щодо подій в Дебальцевому, знайдено не було.