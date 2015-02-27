В цей день рік тому Янукович знайшовся в Росії (фото, відео)

Примітно, але днем раніше, 26 лютого 2014 року, в Генпрокуратурі запевняли, що обізнані про місцезнаходження втікача і переконували, що він все ще не виїхав з України. СБУ і МВС разом зі спецназівцями з «Альфи» і «Сокола» були сповнені рішучості зловити екс-президента, якого до того часу вже оголосили у міжнародний розшук, в Криму, але, мабуть, щось пішло не так.

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Вже наступного дня стало відомо, що Януковича разом із сином Віктором міг перевезти до Росії з Криму по морю крейсер «Москва». Джерела повідомляли, що корабель, який повинен був стояти в Севастополі, ввечері відплив у невідомому напрямку.

За великим рахунком, вже як тільки Янукович зник з Межигір'я в ніч після підписання Угоди з опозицією, було неважко здогадатися, яку країну він вибере для втечі.

І хоча ніяких безперечних фактів підтвердження його перебування на той момент у Росії не було, саме 27 лютого екс-президент виступив із зверненням до українців і публічно попросив Кремль забезпечити його безпеку, посилаючись на агресію «екстремістів».

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Крім того, тоді ж він анонсував прес-конференцію в Ростові-на-Дону буквально на 28-е число. Та й саме звернення поширили прокремлівські ЗМІ.

Екс-президент дав про себе знати через чотири дні, як Верховна Рада поклала на Олександра Турчинова тимчасове виконання обов'язків президента, в день призначення Арсенія Яценюка прем'єр-міністром і формування нового уряду.

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Навіть «кишенькова» фракція екс-президента наступного дня після призначення Турчинова оголосила про перехід в опозицію.

В Україні вже була зовсім нова влада. Тому заяви Януковича про те, що він вважає себе «легітимним президентом» і «законним керівником України» були сприйняті з іронією.

Вже на наступний день, 28 лютого, Янукович дав прес-конференцію в Ростові-на-Дону, яка остаточно розвіяла сумніви про його місце перебування.

На додачу вона ще й повеселила - цитати екс-гаранта-утікача про те, що «молодшого онука занесли в список людей, яких потрібно люструвати», «Україна - наш стратегічний партнер», фразу «я живий» і неймовірну історію втечі українцям не забути ніколи.