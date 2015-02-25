Рада може зібратися на позачергове засідання 27 лютого - депутат

Про це на своїй сторінці у Facebook написав лідер фракції Радикальної партії Олег Ляшко.

"Щойно говорив зі спікером Володимиром Гройсманом. Позачергове засідання відбудеться, скоріш за все, у п'ятницю, 27 лютого", - повідомив він.

Депутат додав, що "сьогодні збирається Рада коаліції по формуванню порядку денного".

Ляшко також відзначив, що його фракція наполягає на ухваленні рішення про відставку голови НБУ Валерії Гонтарєвої. "Також будуть розглянуті ряд урядових законів для отримання кредиту МВФ", - написав депутат.

Як повідомляв УНІАН, 23 лютого на нараді голів фракцій коаліції за участі прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка та урядовців було вирішено розглянути проект змін до держбюджету на 2015 рік і пов’язані з ним законопроекти на пленарному засіданні ВР у вівторок, 3 березня.

Водночас сьогодні, 25 лютого, Яценюк закликав народних депутатів невідкладно зібратися на позачергове засідання з метою прийняття урядових бюджетних законопроектів та розгляду питання про стабілізацію фінансової системи України.

У свою чергу голова Верховної Ради України Гройсман наголосив, що парламент готовий оперативно зібратися для того, щоб ухвалити термінові рішення щодо стабілізації ситуації на фінансовому ринку. "Ми будемо готові заслухати економічний блок уряду та керівництво Нацбанку", - підкреслив Гройсман.

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Він зауважив також, що "наше головне завдання - знайти реальні виходи з нинішньої ситуації". "Тому уряд спільно з парламентом мають терміново підготувати ряд кроків, які б дали можливість стабілізувати фінансовий сектор", - зауважив спікер.