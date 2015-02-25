Кучма повідомив про засідання Тристоронньої контактної групи щодо Мінських угод

21:37, 25 лютого 2015
Політика
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Учасники тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі обговорили виконання Мінських домовленостей.

REUTERS

Про це написала у Фейсбук прес-секретар екс-президента України Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

«Щойно Леонід Кучма повідомив, що відбулося чергове засідання тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі. Говорили про виконання Мінських домовленостей, які досягнуто 12 лютого. Учасники групи відзначають зниження інтенсивності обстрілів із важкої артилерії. За сьогоднішній день було всього два обстріли з легких гармат», - написала Оліфер.

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