Геращенко: бойовиків, які організували теракт у Харкові, не обміняють
Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що розробить та внесе проект постанови Верховної Ради про заборону обміну терористів, "які вчинили вбивчі терористичні акти"
Про це він написав на своїй сторінці в Фейсбук.
"Сьогодні в Харкові були затримані особи, які безпосередньо організували терористичний акт в результаті якого загинуло четверо харків'ян, у тому числі підліток у віці 15 років і юнак 18 років", - написав нардеп.
Геращенко спростовує інформацію, що харківських терористів можуть відпустити або обміняти на полонених українських бійців.
За його словами, затримані особи безпосередньо організували та реалізували теракт.
"Троє осіб, які є безпосередніми організаторами і виконавцями терористичного акту, затримані у відповідності зі ст. 208 КПК на троє діб, а завтра вранці слідчий СБУ проситиме суд розмістити їх під арешт", - заявив Геращенко.
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Крім того, депутат зазначив, що має намір разом з колегами в парламенті розробити проект постанови, згідно з якою особи, які вчинили терористичні акти, що спричинили загибель українців, не зможуть підлягати обміну на українських військовополонених.
Також Геращенко виступає за посилення покарання терористам.
"Також вважаю, що судді у справах про терористичні вбивства повинні виносити максимально можливі жорсткі вироки - довічне позбавлення волі для тих, хто не буде застрелений при затриманні. Інакше, ми не зупинимо потік терористичних вбивств ніколи", написав він
Нагадаємо, 22 лютого близько 13:20 у Харкові під час мирної ходи активістів Євромайдану та патріотично налаштованих громадян стався вибух. Внаслідок вибуху загинуло четверо людей.
Того ж дня працівники СБУ затримали чотирьох осіб, які могли бути причетні до вибуху в Харкові.