Геращенко: бойовиків, які організували теракт у Харкові, не обміняють

Про це він написав на своїй сторінці в Фейсбук.

"Сьогодні в Харкові були затримані особи, які безпосередньо організували терористичний акт в результаті якого загинуло четверо харків'ян, у тому числі підліток у віці 15 років і юнак 18 років", - написав нардеп.

Геращенко спростовує інформацію, що харківських терористів можуть відпустити або обміняти на полонених українських бійців.

За його словами, затримані особи безпосередньо організували та реалізували теракт.

"Троє осіб, які є безпосередніми організаторами і виконавцями терористичного акту, затримані у відповідності зі ст. 208 КПК на троє діб, а завтра вранці слідчий СБУ проситиме суд розмістити їх під арешт", - заявив Геращенко.

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Крім того, депутат зазначив, що має намір разом з колегами в парламенті розробити проект постанови, згідно з якою особи, які вчинили терористичні акти, що спричинили загибель українців, не зможуть підлягати обміну на українських військовополонених.

Також Геращенко виступає за посилення покарання терористам.

"Також вважаю, що судді у справах про терористичні вбивства повинні виносити максимально можливі жорсткі вироки - довічне позбавлення волі для тих, хто не буде застрелений при затриманні. Інакше, ми не зупинимо потік терористичних вбивств ніколи", написав він

Нагадаємо, 22 лютого близько 13:20 у Харкові під час мирної ходи активістів Євромайдану та патріотично налаштованих громадян стався вибух. Внаслідок вибуху загинуло четверо людей.

Того ж дня працівники СБУ затримали чотирьох осіб, які могли бути причетні до вибуху в Харкові.