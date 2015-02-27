Прокуратура 8 годин проводила обшук у Печерському суді
Близько опівночі київська прокуратура закінчила обшук у Печерському районному суді, який тривав 8 годин.
Про це повідомляє ТСН.
"В результаті обшуку встановлено необхідні докази в електронному та паперовому вигляді. Згідно з ухвалою суду, необхідні документи вилучено, долучено до кримінального провадження, призначені комп'ютерно-технічна та інші експертизи. Досудове слідство триває", - сказав після закінчення обшуку слідчий в особово важливих справах слідчого відділу прокуратури міста Києва Володимир Іванцов.
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Нагадаємо, прокуратура проводила обшуки у рамках карних проваджень щодо одіозних суддів Печерського суду Оксани Царевич та Віктора Кицюка.
Раніше прокуратура викликала на допит Оксану Царевич, судді можуть винести підозру за винесення рішень у справі автомайданівців.