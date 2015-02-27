В БПП сподіваються дізнатися ім'я голови Антикорупційного бюро вже у квітні

07:28, 27 лютого 2015
Політика
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У Порошенка вважають, що бюро покаже українцям посадженого високопоставленого корупціонера.

УНИАН

Голова фракції "Блок Петра Порошенко" Юрій Луценко очікує призначення голови Національного антикорупційного бюро вже в квітні.

Про це він сказав в ефірі "1 + 1", передає Lb.ua.

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"Я думаю, що вже у квітні ми отримаємо директора Антикорупційного бюро, яке сформує свою команду і зможе реалізувати цей закон на практиці, показавши українцям і посадженого високопоставленого українського корупціонера та конфісковане майно, яке він сховав на своїх близьких і далеких друзів", - зазначив Луценко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Конкурсна комісія щодо обрання кандидатів на посаду директора Національного антикорупційного бюро отримала пакети документів від 96 осіб.

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