У ЄС позитивно оцінили початок відведення озброєння

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це сьогодні у Брюсселі сказала речник верховного представника ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріки Могеріні Майа Косьянчич.

«Ми бачили повідомлення, що обидві сторони почали відводити важке озброєння. Це крок у правильному напрямку. Але процес ще не завершено. Дуже важливо побачити, що обидві сторони виконують домовленість про загальне припинення вогню без будь-яких винятків», - зазначила вона.

Косьянчич констатувала, що на сьогодні Мінські домовленості не виконуються у повному обсязі.

„Нам необхідно повне виконання Мінських домовленостей. Дуже важливо, щоб місія ОБСЄ отримала доступ для моніторингу та перевірки на місцях, щоб бути впевненими у тому, що процес відбувається”, - наголосила речник верховного представника ЄС.

Як повідомляв УНІАН, підписаним 12 лютого у Мінську комплексом заходів, спрямованих на імплементацію вересневих Мінських домовленостей щодо врегулювання ситуації на Донбасі, передбачено відведення всіх важких озброєнь обома сторонами.

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26 лютого сили АТО почали відведення артилерії калібром 100 мм по всій лінії фронту, за цим спостерігають представники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Ватажки терористів також заявили про початок відведення своїх озброєнь, однак сьогодні координатор групи «Інформаційний спротив», народний депутат Дмитро Тимчук спростував їхню заяву і додав, що впродовж останніх діб бойовики і російські війська неодноразово порушували режим перемир'я - зафіксовано близько 30 обстрілів.