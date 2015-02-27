У п'яти містах окупованого Криму приймають заяви на закордонні паспорти РФ
17:26, 27 лютого 2015Політика
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Заяви на отримання закордонного паспорта російського зразка беруть в п'яти містах окупованого Криму: Сімферополь, Керч, Євпаторія, Джанкой і Ялта.
thekievtimes.com
Інформація про це розміщена на сайті Управління ФМС Росії в Криму, повідомляє Крим.Реалії.
На території Криму оформлюються закордонні паспорти нового покоління з електронним носієм терміном дії 10 років.
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