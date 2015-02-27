У п'яти містах окупованого Криму приймають заяви на закордонні паспорти РФ

Інформація про це розміщена на сайті Управління ФМС Росії в Криму, повідомляє Крим.Реалії.

На території Криму оформлюються закордонні паспорти нового покоління з електронним носієм терміном дії 10 років.

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