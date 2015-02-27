Біля територіальних вод Латвії зафіксовано два російські корвети та підводний човен

Про це пише Українська правда з посиланням на Twitter Національних збройних сил Латвії, .

"У винятковій економічній зоні Латвії за дев’ять морських миль від межі її територіальних вод Національні збройні сили ідентифікували два російські протичовнові корвети класу Parchim та один підводний човен", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 10 лютого у винятковій економічній зоні Латвії ідентифікували російський військовий корабель класу Samara.

Читайте такожУ виключній економічній зоні Латвії зафіксували російські військові кораблі6 лютого у виключній економічній зоні Латвії на відстані 10 морських миль від територіальних вод країни зафіксували військовий корабель РФ класу Finik, а також підводний човен.

Присутність військових кораблів і літаків на Балтиці фіксується дедалі частіше.

При цьому Росія не порушує ані повітряний простір, ані територіальні води. Разом з тим її літаки не відповідають на запити контролерів, чим загрожують цивільній авіації.