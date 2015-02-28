Російські слідчі розглядають версію щодо замовного характеру вбивства Нємцова

Згідно з повідомленням Слідчого Комітету РФ, за попередніми даними, невідомий з машини зробив не менше 7-8 пострілів у Бориса Нємцова, коли той ішов Великим Москворецьким мостом.

В даний час на місці події працює слідчо-оперативна група, проводиться детальний огляд місця злочину, встановлюються та допитуються свідки та очевидці події.

За дорученням Голови СКР Олександра Бастрикіна до розслідування негайно підключилися досвідчені криміналісти і слідчі центрального апарату СК Росії. Проводяться всі необхідні слідчі дії, спрямовані на встановлення та затримання осіб, причетних до вбивства.

У свою чергу старший помічник керівника Головного слідчого комітету по Москві Юлія Іванова повідомила, що в даний час розглядаються всі версії, в тому числі вбивство замовного характеру.