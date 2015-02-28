Нємцов перед вбивством готував доповідь з доказами участі російських військових у війні на Донбасі

Російський опозиціонер Борис Нємцов збирався опублікувати доповідь з доказами участі російських військових у війні на Донбасі.

Про це із посиланням на члена бюро федеральної політради партії "РПР-Парнас" Іллю Яшинаповідомила Собчак.

"Ілля Яшин сказав, що він збирався опублікувати доповідь про війну "ДНР" з фактами і документами про присутність російських військових", - повідомила у всвоєму Twitter Ксенія Собчак.