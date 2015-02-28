Нємцов перед вбивством готував доповідь з доказами участі російських військових у війні на Донбасі
01:44, 28 лютого 2015Політика
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У доповіді повинні були бути факти і документи про присутність армії РФ.
Російський опозиціонер Борис Нємцов збирався опублікувати доповідь з доказами участі російських військових у війні на Донбасі.
Про це із посиланням на члена бюро федеральної політради партії "РПР-Парнас" Іллю Яшинаповідомила Собчак.
"Ілля Яшин сказав, що він збирався опублікувати доповідь про війну "ДНР" з фактами і документами про присутність російських військових", - повідомила у всвоєму Twitter Ксенія Собчак.
Илья Яшин сказал что он собирался опубликовать доклад о войне в ДНР с фактами и документами о присутствии рос военных .
— Ксения Собчак (@xenia_sobchak) February 27, 2015
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