Опубліковано інтерв'ю Нємцова, яке він дав за дві години до смерті. Він говорив про Україну

Він говорив про звільнення Надії Савченко, а також обговорював із ведучими майбутній антивоєнний і антикризовий марш "Весна", заплановане на 1 березня.

"Борис був, як завжди, різкий. Але я б не сказав, що ця мова була агресивніше, ніж раніше. Наскільки я його пам'ятаю, він завжди гідно різко відгукувався про владу і про ті дії, які вони роблять", - розказав один з ведучих "Эха Москвы" Віталій Димарський, який брав інтерв'ю у Нємцова.

"Поза ефіром він розповів подробиці про організацію маршу і чому вони погодилися на район Мар'їно. Зі сміхом він поділився своєю новиною, яку тільки дізнався, що в неділю НТВ повинно було показувати чергову "Анатомію протесту", де він повинен був бути головним героєм. І ми ще трохи посперечалися про опозицію", - розказав Дімарський.

За словами журналіста, вони попрощалися з Нємцовим в 21:30 і додав, що політик перебував у "звичайному" настрої.