Опубліковано інтерв'ю Нємцова, яке він дав за дві години до смерті. Він говорив про Україну
Менше, ніж за дві години до своєї смерті, російський опозиціонер дав інтерв'ю радіостанції "Эхо Москвы".
Він говорив про звільнення Надії Савченко, а також обговорював із ведучими майбутній антивоєнний і антикризовий марш "Весна", заплановане на 1 березня.
"Борис був, як завжди, різкий. Але я б не сказав, що ця мова була агресивніше, ніж раніше. Наскільки я його пам'ятаю, він завжди гідно різко відгукувався про владу і про ті дії, які вони роблять", - розказав один з ведучих "Эха Москвы" Віталій Димарський, який брав інтерв'ю у Нємцова.
"Поза ефіром він розповів подробиці про організацію маршу і чому вони погодилися на район Мар'їно. Зі сміхом він поділився своєю новиною, яку тільки дізнався, що в неділю НТВ повинно було показувати чергову "Анатомію протесту", де він повинен був бути головним героєм. І ми ще трохи посперечалися про опозицію", - розказав Дімарський.
За словами журналіста, вони попрощалися з Нємцовим в 21:30 і додав, що політик перебував у "звичайному" настрої.