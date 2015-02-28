Захід відреагував на вбивство Нємцова: це початок чистки по-сталінськи

Про це пишуть помітні західні оглядачі, коментуючи обставини вбивства Бориса Нємцова, повідомляє "Голос Америки".

"Вбивство Бориса Нємцова показує, що Росія скочується у темряву терору проти власного народу", - президент Литви Далія Грібаускайте.

"Вбивство Сергія Кірова у 1934-му році позначило початок "Великого терору" в СРСР", - нагадує блогер Андерс Остлунд (не плутати з економістом Андерсом Аслундом - прим.).

Якщо ти проти Путіна, твоє життя нічого не варте - Каспаров

"Нємцова вбили на мосту, де я гуляла щодня. Це просто під кремлівськими стінами. Зухвалістьзлочину просто подих перехоплює"", - міжнародний оглядач Наталія Антонова.

"Рік Майдану. Не забудемо! Не пробачимо. Так?", - московський репортер видання The New-York Times.

"Завтра пообачимо, чи я правий, але думаю у Кремля буде така теорія : Українка підвела Нємцова до Кремля, щоб його там вбили фашистські кілери, щоб дискредитувати самі знаєте кого", - Олексій Сологубенко, журналіст Бі-Бі-Сі.

"Спробую здогадатись. Вбивство Нємцова стане виправданням для ще більшого наступу на дисидентів, яких звинуватять у вбивстві свого ж. Правильно? Хотів би я побачити Путіна перед Міжнародним кримінальним судом. Можна помріяти", - оглядач Макс Бут.

"Путін дав російським бойовикам вбивати від імені Росії закордоном. Тепер війна повернулась до Росії", - політичний аналітик Сем Грін.

"Нємцов роками критикував Путіна, викривав корупцію та збирав протести. Важко повірити, що це вбивство з Кремля. Але це міг бутибожевільний "патріот", - Алек Лунь, журналіст видання The Nation та інших.

"Путін вже звинувачує російську опозицію у вбивстві свого лідера з метою "провокації", - політолог, письменник Енн Еплбаум.

"Порівняння із 1930-ми здається більш доречним ніж будь-коли. І не лише для Росії", - політичний експерт, професор Ендрю Мічта.

"Було би втратою часу розмірковувати, що означає це вбивство, бо почерк очевидний. Якщо ти проти Путіна, твоє життя нічого не варте", - російський опозиціонер Гарі Каспаров.