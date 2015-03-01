У центрі Москви почали збиратися учасники ходи пам'яті Нємцова

Про це повідомляє ТАСС.

Багато учасників акції тримають портрети Нємцова, також роздаються маленькі прапори Росії з траурними стрічками. Обстановка спокійна.

Поліція вжила посилених заходів безпеки в районі станції метро "Китай-Місто" і за маршрутом ходи. Посилені поліцейські наряди виставлені по периметру Слов'янської площі. Учасники акції повинні пройти огляд через рамки металошукачі. Співробітники поліції перекрили рух по маршруту траурного маршу.

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Влада погодила ходу чисельністю до 50 тис. чоловік. Вона пройде від Китайгородського проїзду до Москворецької набережної, Великому Москворецькому мосту, закінчиться на Малому Москворецьком мосту.