Гончаренко не має жодного відношення до подій в Одесі 2 травня - радник Авакова

18:40, 01 березня 2015
Політика
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Геращенко наголосив, що затримання депутата Олексія Гончаренка без належних на те підстав ставить "Путінську Росію" в один ряд з терористичною організацією "Ісламська держава".

goncharenko.od.ua

Затриманий сьогодні в Москві депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко не має жодного відношення до подій в Одесі 2 травня.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав радник глави МВС Антон Геращенко.

"Олексій Гончаренко не мав жодного відношення до подій в Одесі 2 травня. На нього не було дано свідчень ні з однієї, ні з іншої сторони протистояння під час тих подій", - зазначив він.

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"Також повідомляю, що в Одесі не було визнано потерпілими жодного громадянина Російської Федерації чи громадян якоїсь іншої держави. Всі 48 трагічно загиблих у той день громадян - були громадянами України. Всі поранені в той день, також були громадянами України", - додав Геращенко.

Радник Авакова підкреслив, що затримання депутата Гончаренка без належних на те підстав ставить "Путінську Росію" в один ряд з терористичною організацією "Ісламська держава", яка "бере в заручники і відрубує голови іноземцям не дивлячись на те, що це журналісти або співробітники благодійних організацій, тільки тому що їм там так захотілося".

Допис by Anton Gerashchenko.
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