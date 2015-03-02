У США рішення надати Україні оборонне озброєння готове на 99% - Саакашвілі

Про це в ефірі 5 каналу заявив позаштатний радник президента України, президент Грузії у 2004-2013 роках Михайло Саакашвілі.

«Головне, чого ми домагаємося в США - щоб Україна отримала оборонну зброю. Практично всі на нашій стороні, громадську думку на нашому боці. Отримання Україною оборонної зброї буде потужним сигналом для того, щоб врятувати тисячі і тисячі людських життів. Зупинити подальшу російську агресію, ми всі знаємо, що Путін спробує зараз не тільки Маріуполь, але і весь південний фланг захопити, потім він спробує звалити уряд у Києві. Українській державі треба оборонятися і захищати свою безпеку», - заявив радник президента.

Читайте такожВеликобританія проведе військову підготовку українських солдатів: символічний крок, який може викликати гнів Росії - The GuardianПри цьому він сказав, що не знає, коли буде "останній, найважливіший відсоток".

«Америка демократична країна, тому було дуже важливо, що публічно звучало в Конгресі та Сенаті, і буде звучати на наступному тижні гучне вимогу дати Україні зброя. Це звучить зараз по всім засобам масової інформації США. Коли Президент Порошенко сказав про це в Конгресі в своєму тріумфальний виступ у вересні минулого року, для багатьох це стало несподіванкою і багато хто про це навіть слухати не хотів . Зараз, практично, це рішення на 99 відсотків підготовлено. Коли буде останній, найзначніший відсоток я не знаю, сподіваюся - протягом найближчого часу, тому що часу в України дуже мало», - розповів Саакашвілі.