Сьогодні Рада розгляне "закони для МВФ"

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ВР.

Як повідомляв УНІАН, раніше прес-секретар голови Верховної Ради Дмитро Столярчук заявив, що рішення про початок засідання о 16.00 «ухвалено на Раді коаліції, яка відбулася під головування голови ВР Володимира Гройсмана та за участю прем’єр-міністра України Арсенія Яценюка».

Читайте такожГонтарєва: одужання банківської системи України на фінішній прямійЗа його словами, на Раді коаліції вирішено, що 2 березня в першій половині дня профільні комітети підготують узгоджені проекти рішень за програмою з МВФ. Прес-секретар також процитував Гройсмана, який зазначив: «Ми маємо о 16.00 увійти в сесійну залу і проголосувати за всі рішення».