Сьогодні Рада розгляне "закони для МВФ"
09:44, 02 березня 2015Політика
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Пленарне засідання Верховної Ради розпочнеться сьогодні, 2 березня, о 16.00.
Рада / Фото УНІАН
Про це УНІАН повідомили у прес-службі ВР.
Як повідомляв УНІАН, раніше прес-секретар голови Верховної Ради Дмитро Столярчук заявив, що рішення про початок засідання о 16.00 «ухвалено на Раді коаліції, яка відбулася під головування голови ВР Володимира Гройсмана та за участю прем’єр-міністра України Арсенія Яценюка».
Читайте такожГонтарєва: одужання банківської системи України на фінішній прямійЗа його словами, на Раді коаліції вирішено, що 2 березня в першій половині дня профільні комітети підготують узгоджені проекти рішень за програмою з МВФ. Прес-секретар також процитував Гройсмана, який зазначив: «Ми маємо о 16.00 увійти в сесійну залу і проголосувати за всі рішення».
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