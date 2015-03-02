Питання відставки Гонтаревої буде вирішуватися після отримання траншу МВФ - Луценко

Глава фракції "Блоку Петра Порошенко" Юрій Луценко пообіцяв, що доля економічного блоку Кабміну та керівництва Нацбанку може вирішуватися тільки після того, як Україна отримає гроші від Міжнародного валютного фонду.

Про це він заявив в ексклюзивному коментарі LB.ua, реагуючи на вчорашню новину про те, що невеликі фракції вимагали спочатку розглянути відставку, а потім законопроекти, необхідні для отримання кредиту МВФ.

"Я уповноважений заявити: одразу після отримання траншу буде проведено розбір економічного блоку Кабміну та НБУ", - запевнив Луценко.

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На його думку, якщо звільнити Гонтареву зараз, це може позначитися на кредитній програмі. "Вимога відставки сьогодні потрібна тільки для зриву програми МВФ", - підкреслив він.

Нагадаємо, що найбільш люто відставку глави НБУ вимагає фракція Радикальної партії, також таке рішення підтримують в "Самопомочі".

Перший транш від МВФ повинен надійти до середини березня, якщо Верховна Рада ухвалить законопроекти, необхідні для фонду. Мова йде про суму в 10 млрд доларів.