Турчинов наголосив на необхідності посилення оборонних позицій України
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявляє про необхідність посилювати оборонні позиції армії, щоб бути спроможними зупинити наступ ворога.
Як поінформували УНІАН в прес-службі РНБО, Турчинов, перебуваючи на передовому краї оборони на сході України, провів нараду з питань зміцнення оборонних позицій з керівництвом Національної гвардії та Збройних сил України, які координують сектор оборони.
Зокрема, секретар РНБО відзначив, що, враховуючи безперервні провокації з боку російсько-терористичних угруповань, які постійно порушують Мінські домовленості, "наше завдання - посилити оборонні рубежі, що будуть спроможні витримати наступ будь-якого ворога".
"Сьогодні запорукою миру є сильна українська армія, тому все в країні повинно працювати на її зміцнення", - наголосив Турчинов.
Читайте такожТурчинов: Росія блокує рішення про перекриття українсько-російського кордону Також він побував у найбільш небезпечних точках на лінії зіткнення, де постійно порушується режим припинення вогню з боку російсько-терористичних угруповань: Широкиному, Лебединському та Бердянську.