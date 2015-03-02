Турчинов наголосив на необхідності посилення оборонних позицій України

Як поінформували УНІАН в прес-службі РНБО, Турчинов, перебуваючи на передовому краї оборони на сході України, провів нараду з питань зміцнення оборонних позицій з керівництвом Національної гвардії та Збройних сил України, які координують сектор оборони.

Зокрема, секретар РНБО відзначив, що, враховуючи безперервні провокації з боку російсько-терористичних угруповань, які постійно порушують Мінські домовленості, "наше завдання - посилити оборонні рубежі, що будуть спроможні витримати наступ будь-якого ворога".

"Сьогодні запорукою миру є сильна українська армія, тому все в країні повинно працювати на її зміцнення", - наголосив Турчинов.

Читайте такожТурчинов: Росія блокує рішення про перекриття українсько-російського кордону Також він побував у найбільш небезпечних точках на лінії зіткнення, де постійно порушується режим припинення вогню з боку російсько-терористичних угруповань: Широкиному, Лебединському та Бердянську.