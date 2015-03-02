У Москві поліція затримала 10 учасників маршу пам'яті Нємцова

Про це повідомляє Російська служба Бі-бі-сі з посиланням на ресурс "ОВС Інфо", Микола Алексійчук заарештований за статтею 19.3 КоАП. Крім того, йому інкримінується стаття 20.3.

"Затриманий визнаний винним у публічній демонстрації нацистської символіки і непокорі поліції", - цитує РІА Новини прес-службу Тверського суду Москви.

Читайте такожГончаренко подав заяву на неправомірні дії московської поліції

Адміністративному арешту на вісім діб підданий за рішенням суду також Федір Лакшин, що страждає онкологічним захворюванням. Його також звинуватили в непокорі поліцейському.

До суду надійшли матеріали на 10 осіб, затриманих напередодні під час маршу. Дружину Алексійчука також затримали. Як припускає "ОВС Інфо", їх 12-річна дитина після затримання батьків перебуває сама.