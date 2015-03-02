Рада схвалила законопроект щодо захисту прав інвесторів
Верховна Рада схвалила у першому читанні урядовий законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів (реєстраційний №2259).
Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 239 народних депутатів із 283, зареєстрованих у сесійній залі.
Метою законопроекту є дерегуляція господарської діяльності акціонерних товариств та запровадження вищих вимог для публічних акціонерних товариств, акції яких включено до біржового реєстру, сказано у пояснювальній записці.
Передбачається підвищити рівень захисту прав інвесторів, зокрема, через запровадження похідного позову, впровадження відповідальності посадових осіб господарських товариств у випадку завдання шкоди товариству їхніми неправомірними діями, а також введення інституту “незалежних директорів”, які будуть представляти інтереси міноритарних акціонерів у публічних акціонерних товариствах.
Крім того, законопроектом передбачено встановлення порядку визнання правочину, вчиненого особою, недійсним і повернення прибутку, отриманого за результатами такого правочину.
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Також законопроект передбачає створення умов для переходу квазі-публічних акціонерних товариств у приватну форму.
Проектом закону регламентується встановлення детального регулювання угод із зацікавленістю, що буде враховувати інтереси всіх акціонерів.
Як повідомляв УНІАН, міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавічус раніше зазначав, що прийняття закону про захист прав інвесторів є дуже важливим для інвестиційної привабливості України, оскільки на даний момент незахищеність прав інвесторів - одна з основних причин, поряд з воєнними діями, відсутність припливу іноземного капіталу в країну.