У засіданні Ради оголошено перерву на 15 хвилин для консультацій

Як передає кореспондент УНІАН, голова ВР Володимир Гройсман запросив голів фракцій до себе для консультацій.

Як відомо, парламент не підтримав у першому читанні урядовий законопроект щодо валютного регулювання і валютного контролю. За законопроект “Про внесення змін до Закону України “Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті” (№ 2265) проголосували лише 162 народних депутата.

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Після цього у сесійній залі виникла дискусія. Депутатів від партії «Блок Петра Порошкенка» колеги по коаліції почали звинувачувати в тому, що вони не підтримують необхідні для стабілізації валютного ринку законопроекти. Голова фракції Радикальної партії Олег Ляшко заявив, що якщо парламент не повернеться до розгляду даного законопроекту, то його фракція заблокує трибуну парламенту.

Після короткої дискусії у сесійній залі Гройсман оголосив перерву.

Раніше УНІАН повідомляв, що ВР ухвалила закон про ліцензування певних видів господарської діяльності.