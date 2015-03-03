Екс-комбат "Айдару" увійшов до групи депутатів, які підтримали "закони 16 січня"

Народний депутат Сергій Мельничук увійшов до депутатської групи “Воля народу”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні Верховної Ради повідомив перший заступник голови парламенту Андрій Парубій.

Як відомо, раніше Мельничука було виключено із фракції Радикальної партії.

Читайте такожМіноборони: командиром "Айдару" є Пташник, а не МельничукДовідка. Депутатська група "Воля народу" була створена 27 листопада 2014 року і практично повністю складається з депутатів, що свого часу голосували за "диктаторські закони" 16 січня 2014 року.

Згідно з даними сайту Верховної Ради, станом на 3 березня до групи входять 19 депутатів, 18 з яких (крім Мельничука) були депутатами Ради сьомого скликання (11 регіоналів, 7 позафракційних). 16 з них підтримали "диктаторські закони" (не голосували регіонали Онищенко і Шаповалов).