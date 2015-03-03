Глава управління Держохорони про сутички в Раді: "Те, що йдуть бійки - це культура"

Голова Управління державної охорони Валерій Гелетей прийшов у Верховну Раду оцінити наслідки бійки, що відбулася сьогодні між лідером фракції Радикальної партії Олегом Ляшком і Сергієм Мельничуком. Про це повідомляє Новое Время.

На питання журналіста про те, чи не боїться він у світлі сьогоднішнього інциденту, що хтось з депутатів може принести в Раду зброю, і це буде мати більш серйозні наслідки, ніж розгром прес-поїнта, Гелетей відповів, що поки не боїться.

"Ніхто зброю у Верховну Раду не проносить. Не розпускайте чутки", - сказав Гелетей.

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На аргумент про те, що у держохорони немає повноважень перевіряти й оглядати народних депутатів, він відповів, що існує "спеціальний порядок проходження депутатів в Раду і вони його дотримуються".

"Поки інформації про те, що вони заносять зброю в Раду, у нас немає, - сказав начальник Держохорони. - Те, що йдуть бійки, - це культура. Дискусію вести треба трошки інакше".

Нагадаємо, сьогодні, 3 березня у Верховній Раді сталася бійка між лідером Радикальної партії України Олегом Ляшком і Сергієм Мельничуком. Через бійку спікер парламенту Володимир Гройсман оголосив про закриття ранкового засідання.

Мельничука виключили з лав фракції Радикальної партії у Верховній Раді на початку лютого. 3 лютого Мельничук увійшов в депутатську групу Ігоря Єремеєва "Воля народу". Ляшко обрушився з критикою на адресу Мельничука, вимагаючи від нього скласти мандат і обзиваючи "тушкою".