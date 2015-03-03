Пшонці нараховують пенсію як мешканцю окупованого Донецька – Соболєв

Про це в Facebook повідомив депутат "Самопомочі" Єгор Соболєв.

"Як стверджує Пенсійний фонд, (Пшонка пенсію) не отримує. Але держава Україна нараховує пенсію пенсіонеру Пшонці як жителю окупованого міста Донецьк", - написав він.

"Як на мене, це ще один (і дуже символічний) аргумент про необхідність політики повної економічної блокади окупованих територій. Про що нещодавно заявили громадські організації Донеччини, які розробили стратегію перемоги України на Донбасі. Зустрілися сьогодні з Сергієм Гармашем, домовилися підготувати законопроект про таку політику", - повідомив Соболєв.

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"А Пшонці треба не пенсію нараховувати, а засудити та конфіскувати його майно. Включно зі знаменитим своїм стилем будинком. Написав звернення нинішньому генпрокурору Віктору Шокіну із запитаннями, які результати в цій справі", - додав він.