У скандального судді Оберемка відібрали дозвіл на зброю

Про це він написав на своїй сторінці в Фейсбук.

"За наказом міністра МВС Арсена Авакова, у незабаром вже колишнього судді Макарівського районного суду анульовані дозволи на мисливську зброю і травматичний пістолет "Макарова", яким він погрожував застрелити працівника ДАІ" - написав Геращенко.

За словами нардепа, у судді вилучили всю зброю, разом з дозвільними документами.

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"Оберемко сидить з напускною упевненістю на те, що у нормальних людей називається обличчям, демонструючи впевненість у завтрашньому дні.

Даремно це він так. Треба б краще покаятися. Полегшити душу.

Доручив помічникам аналізувати рішення судді Оберемка на предмет прийняття ним завідомо незаконних рішень.

Може ще на другу статтю кримінального кодексу матеріал знайдеться", - написав Антон Геращенко.