У скандального судді Оберемка відібрали дозвіл на зброю
Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив про анулювання дозволу на зброю судді Владислава Оберемка, якою він погрожував застрелити співробітника ДАІ
Про це він написав на своїй сторінці в Фейсбук.
"За наказом міністра МВС Арсена Авакова, у незабаром вже колишнього судді Макарівського районного суду анульовані дозволи на мисливську зброю і травматичний пістолет "Макарова", яким він погрожував застрелити працівника ДАІ" - написав Геращенко.
За словами нардепа, у судді вилучили всю зброю, разом з дозвільними документами.
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"Оберемко сидить з напускною упевненістю на те, що у нормальних людей називається обличчям, демонструючи впевненість у завтрашньому дні.
Даремно це він так. Треба б краще покаятися. Полегшити душу.
Доручив помічникам аналізувати рішення судді Оберемка на предмет прийняття ним завідомо незаконних рішень.
Може ще на другу статтю кримінального кодексу матеріал знайдеться", - написав Антон Геращенко.