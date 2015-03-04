У США не виключили розширення "списку Магнітського" через вбивство Нємцова

Про це заявила помічник держсекретаря США з питань Європи і Євразії Вікторія Нуланд, передають РИА Новости.

"Ми вивчимо наш список в кінці року і подивимося, що ми дізнаємося до того моменту про тих, які скоїли це вбивство", - заявила Нуланд на слуханнях у конгресі.

"Ми ясно дали зрозуміти Російській Федерації, що міжнародне співтовариство буде очікувати розслідування, яке буде відповідати міжнародним нормам і встановить не тільки того, що стріляв, але і замовника", - сказала Нуланд.

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Як повідомляв УНІАН, Нємцов був убитий в ніч на 28 лютого в Москві під стінами Кремля. Невідомий чотири рази вистрілив в політика. Від поранень він помер на місці. Поліція розслідує факт за статтею про вбивство.

В інтерв'ю від 10 лютого Нємцов заявив про побоювання, що президент Росії Володимир Путін "замовить" його за опозиційні висловлювання.

Вбивство Нємцова відбулося за день до опозиційного маршу "Весна", запланованого на 1 березня.