Тарута: Нинішній держбюджет не відображає реальну ситуацію на Донбасі

Про це він заявив в інтерв'ю журналу "Новое время".

"Під час війни, на жаль, завжди відбуваються грабежі і мародерство. І я постійно чую від представників бізнесу в Донецькій області, що ці проблеми не вирішуються. Донецька обладміністрація не справляється з цим завданням, і їй потрібно допомогти. Для цього необхідна спеціальна комісія. Крім того, є проблеми, які можна вирішити тільки на такому високому рівні. Цьогорічний держбюджет не відображає реальну ситуацію на Донбасі", - сказав він.

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За словами Тарути, він запропонував створити спецкомісію по стабілізації соціально-економічної ситуації на Донбасі, але цю ініціативу загальмували.

"Це говорить про те, що для когось партійні пріоритети вище державних. Мені здається, це неправильно. У ситуації, коли на Донбасі стільки проблем, затягувати з цим рішенням неконструктивно і непатріотично", - вважає екс-губернатор області.

У своєму інтерв'ю Тарута підкреслив, що ця комісія змогла б висловлювати думку Донбасу під час розгляду урядових і парламентських ініціатив.

Повну версію інтерв'ю читайте у випуску журналу "Новое время" від 6 березня