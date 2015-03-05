Тарута: Нинішній держбюджет не відображає реальну ситуацію на Донбасі

10:24, 05 березня 2015
Політика
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Колишній губернатор Донецької області Сергій Тарута вважає, що нинішній державний бюджет України не відображає реальної ситуації на Донбасі.

Тарута инициировал создание специальной комиссии, которая смогла бы выражать мнение Донбасса во время рассмотрения правительственных и парламентских инициатив

Про це він заявив в інтерв'ю журналу "Новое время".

"Під час війни, на жаль, завжди відбуваються грабежі і мародерство. І я постійно чую від представників бізнесу в Донецькій області, що ці проблеми не вирішуються. Донецька обладміністрація не справляється з цим завданням, і їй потрібно допомогти. Для цього необхідна спеціальна комісія. Крім того, є проблеми, які можна вирішити тільки на такому високому рівні. Цьогорічний держбюджет не відображає реальну ситуацію на Донбасі", - сказав він.

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За словами Тарути, він запропонував створити спецкомісію по стабілізації соціально-економічної ситуації на Донбасі, але цю ініціативу загальмували.

"Це говорить про те, що для когось партійні пріоритети вище державних. Мені здається, це неправильно. У ситуації, коли на Донбасі стільки проблем, затягувати з цим рішенням неконструктивно і непатріотично", - вважає екс-губернатор області.

У своєму інтерв'ю Тарута підкреслив, що ця комісія змогла б висловлювати думку Донбасу під час розгляду урядових і парламентських ініціатив.

Повну версію інтерв'ю читайте у випуску журналу "Новое время" від 6 березня

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