Рішення анексувати Крим приймав особисто Путін - заступник міністра фінансів РФ

Рішення щодо окупації Криму приймалося виключно президентом Росії і без погодження з Мінфіном РФ щодо доцільності такого кроку з економічної точки зору.

Про це заявила перший заступник міністра фінансів Росії Тетяна Нестеренко в інтерв'ю Forbes Woman.

Читайте такожКлімкін: Нормалізація відносин з РФ можлива лише після повернення окупованого Криму

"Якщо говорити про те, чи запитували Мінфін, у скільки це обійдеться, можу сказати: ні, не питали. Але щоб відповісти на питання, адекватна ціна чи ні, потрібно дуже багато знати. Ми володіємо тільки тим рівнем компетентності, якими володіємо. Ми ж не знаємо, яка інформація була у першої особи. Я завжди виходжу з біблійних істин: вони говорять про те, що є людина, яка бере на себе цю місію. Він володіє всією повнотою інформації і всією повнотою відповідальності за це. Тому я це не обговорюю взагалі", - сказала Нестеренко.

На її думку, подібні рішення можуть бути прийняті лише однією людиною. Знаючи президента, можу сказати: він не приймає рішення необдумано. Але, заради справедливості, для нас це теж було несподівано, скажімо так".

Росія, яка переживає глибоку економічну кризу на тлі обвалу цін на нафту і санкцій Заходу, відмовилася виділяти гроші на окупований Крим з Інвестфонду, що передбачалося раніше, а замість 373 млрд рублів протягом року на півострів виділять лише 100 млрд.

Читайте такожУ Росії опублікували план Кремля з окупації України: хотіли почати з Харкова та Криму

Голова Мінфіну Антон Силуанов раніше зізнавався, що обсяги фінансування федеральної цільової програми з розвитку анексованих Криму і Севастополя перевищують можливості російського бюджету.