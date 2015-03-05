У Росії дружину соратника Навального оголосили в розшук через Інтерпол
16:15, 05 березня 2015Політика
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МВС Росії оголосило в розшук через Інтерпол Олександру Маркво, яку російська влада підозрює у шахрайстві при організації літературних програм в Москві за участю міської влади та письменників.
REUTERS
МВС підтвердило на своєму сайті, що направило в національне бюро Інтерполу в Росії і генпрокуратуру документи на узгодження її затримання та екстрадицію в Росію. Про це повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.
Главу компанії "Бюро 17" Олександру Маркво, цивільну дружину соратника Олексія Навального по Фонду боротьби з корупцією Володимира Ашуркова, і її водія Басманний суд Москви заочно заарештував в лютому.
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Водій Андрій Мильніков, який був номінальним главою "Бюро 17", поміщений судом під домашній арешт у Москві до 13 квітня.
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