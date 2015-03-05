У Росії дружину соратника Навального оголосили в розшук через Інтерпол

МВС підтвердило на своєму сайті, що направило в національне бюро Інтерполу в Росії і генпрокуратуру документи на узгодження її затримання та екстрадицію в Росію. Про це повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Главу компанії "Бюро 17" Олександру Маркво, цивільну дружину соратника Олексія Навального по Фонду боротьби з корупцією Володимира Ашуркова, і її водія Басманний суд Москви заочно заарештував в лютому.

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Водій Андрій Мильніков, який був номінальним главою "Бюро 17", поміщений судом під домашній арешт у Москві до 13 квітня.