У Росії дружину соратника Навального оголосили в розшук через Інтерпол

16:15, 05 березня 2015
Політика
0 0

МВС Росії оголосило в розшук через Інтерпол Олександру Маркво, яку російська влада підозрює у шахрайстві при організації літературних програм в Москві за участю міської влади та письменників.

REUTERS

МВС підтвердило на своєму сайті, що направило в національне бюро Інтерполу в Росії і генпрокуратуру документи на узгодження її затримання та екстрадицію в Росію. Про це повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Главу компанії "Бюро 17" Олександру Маркво, цивільну дружину соратника Олексія Навального по Фонду боротьби з корупцією Володимира Ашуркова, і її водія Басманний суд Москви заочно заарештував в лютому.

Читайте такожНавальний заявив про можливе стеження за Нємцовим в ніч вбивства

Водій Андрій Мильніков, який був номінальним главою "Бюро 17", поміщений судом під домашній арешт у Москві до 13 квітня.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter