Турчинов: Україна протистоїть ворогу, який фактично загрожує всій Європі

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов після підписання протоколу про співробітництво між апаратом РНБО України і БНБ Республіки Польща.

За словами Олександра Турчинова, Україна протистоїть дуже сильному ворогу, який "фактично загрожує всій Європі, тому співпраця в питаннях безпеки і оборони між Україною і Польщею є пріоритетом для обох країн".

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"Співпраця і дружба між нашими країнами перевірена часом, але в сучасних умовах вона набуває нового реального змісту", - зазначив він.

Разом з тим, Олександр Турчинов наголосив, що агресія РФ і в Криму, і на Сході України "не зупинить нашого шляху інтеграції до Європи та НАТО".