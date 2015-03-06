Турчинов: Україна протистоїть ворогу, який фактично загрожує всій Європі
Cьогодні дії Росії проти України треба розглядати як агресію проти всієї системи європейської безпеки.
Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов після підписання протоколу про співробітництво між апаратом РНБО України і БНБ Республіки Польща.
За словами Олександра Турчинова, Україна протистоїть дуже сильному ворогу, який "фактично загрожує всій Європі, тому співпраця в питаннях безпеки і оборони між Україною і Польщею є пріоритетом для обох країн".
Читайте такожТурчинов закликав у Варшаві посилити тиск на Путіна для звільнення Савченко
"Співпраця і дружба між нашими країнами перевірена часом, але в сучасних умовах вона набуває нового реального змісту", - зазначив він.
Разом з тим, Олександр Турчинов наголосив, що агресія РФ і в Криму, і на Сході України "не зупинить нашого шляху інтеграції до Європи та НАТО".