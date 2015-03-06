П'ятнична Рада стартувала з блокування трибуни (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, народний депутат Вікторія Войціцька (фракція “Самопоміч”) наголосила, що “міжфракційне депутатське об'єднання “Єврооптимісти” разом з іншими парламентаріями вимагає поставити в порядок денний урядовий законопроект №2273 (про внесення змін до Закону України "Про акціонерні товариства" (щодо виплати дивідендів акціонерним товариством) - УНІАН) - питання щодо повернення в бюджет України майже 2 млрд грн — це ті кошти, які Україна не отримує від компанії “Укрнафта”.

Вона зазначила, що профільним комітетом блокується розгляд даного законопроекту з тим, щоб не виносити його на засідання ВР.

Даним законопроектом передбачається забезпечити дієвий механізм виплати дивідендів акціонерним товариством шляхом надання акціонеру товариства права звертатися до нотаріуса щодо вчинення виконавчого напису нотаріусом у разі невиплати товариством дивідендів.

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У відповідь голова ВР Володимир Гройсман наголосив, що в такому випадку треба блокувати не трибуну парламенту, а комітет Верховної Ради, котрим має розглядати даний законопроект. Він зазначив, що як тільки даний законопроект буде розглянуто, його внесуть на розгляд парламенту. Гройсман висловив думку, що даний законопроект має бути ухвалений парламентом.

Депутати розблокували трибуну ВР після того, як Гройсман попросив профільний комітет сьогодні розглянути даний законопроект і надати свої висновки.