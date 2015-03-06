24-річний син нардепа Пашинського керує торгівлею української оборонки - ЗМІ

Як з'ясував Forbes, син нардепа очолив другий департамент державного госпрозрахункового зовнішньоторговельного підприємства «Спецтехноекспорт» державного концерну «Укроборонпром», яке веде, зокрема, військові контракти України з Північним Суданом на десятки мільйонів доларів.

Відзначається, що профільної освіти у нового топ-менеджера немає: Пашинський-молодший - випускник Київського національного економічного університету ім. Гетьмана.

Forbes зв'язався з Пашинським-молодшим через Facebook. На питання про займану посаду Пашинський-молодший відповів лаконічно: «Ходив у відділ кадрів для уточнення. Я - начальник департаменту контрактів №2».

На інші питання він відмовився відповідати, посилаючись на корпоративні правила держконцерну.

«Не хочу, щоб з мого місця роботи хтось робив сенсацію, але згідно з нашим положенням, спілкуватися з журналістами без узгодження концерну «Укроборонпром» я права не маю», - написав він.

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В той же час його батько - голова комітету ВРУ з питань національної безпеки і оборони Пашинський назвав інформацію про працевлаштування свого сина в «Спецтехноекспорт» «фантазією».

«Людина, яка представилася моїм сином, дала помилкову інформацію. Дуже шкода, що журналісти дають неправдиву інформацію - про якісь мільярди гривень, департаменти «Укроборонпрому». Мій син не працює в другому департаменті «Укроборонпрому», - сказав він.

Зателефонувавши після цього ще раз в приймальню «Спецтехноекспорту», і, попросивши з'єднати з департаментом Антона Сергійовича Пашинського, журналіст Forbes почув, що той перебуває у відрядженні до 27 лютого.

«Треба віддати належне, молодий чоловік чесно зізнався, що взагалі не розбирається в експорті-імпорті озброєнь. Попросив ввести його в курс справи. Ось, вводимо не поспішаючи, поки СБУ перевіряє його на можливість допуску до держтаємниці», - на умовах анонімності розповіло джерело в компанії.

«Спецтехноекспорт» - торговий агент в структурі ДК «Укроборонпром», який продає українську техніку на експорт і закуповує за кордоном відсутні в Україні зразки. Значущість і обсяг контрактів «Спецтехноекспорту» зросли пропорційно зі збільшенням військовим потребам України.