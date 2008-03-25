У програмі найкрасивішого чоловіка Шкіль і Шуфрич змагаються, хто дурніший?
16:53, 25 березня 2008Політика
1848 0
Сирота плюнув і пішов
|Михайло Сирота
«Я, звичайно, не хочу, щоб ви написали, що Шкіль чи Шуфрич дурні, – відзначив Михайло Сирота, звертаючись до журналістів. – Вони дуже розумні хлопці, просто на програмі Шустера цей розум чомусь приховують».
«А взагалі, мені здається, що ця програма створена для того, щоб показати ницість, дурість і недолугість українських політиків. А політики туди йдуть – тому що програма рейтингова», – відзначив він.
Михайло Сирота також відзначив, що у випадку з Шустером «не потрібно забувати, що ми говоримо про найкрасивішу людину України». «Ще у нас є найкрасивіша Тіна Кароль, вона ж Таня Ліберман», – резюмував політик.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter