У програмі найкрасивішого чоловіка Шкіль і Шуфрич змагаються, хто дурніший?

«Мої колеги вимушують мене ходити на «Свободу» Савіка Шустера. І я двічі відмовляю, а на третій раз йду. Але востаннє я до кінця не досидів – плюнув і пішов. Бо ця програма – це змагання, хто дурніший– Шкіль чи Шуфрич», – заявив під час прес-конференції у Львові лідер Трудової партії України, народний депутат від Блоку Литвина Михайло Сирота. Про це повідомляє Обком з посиланням на Zaxid.

«Я, звичайно, не хочу, щоб ви написали, що Шкіль чи Шуфрич дурні, – відзначив Михайло Сирота, звертаючись до журналістів. – Вони дуже розумні хлопці, просто на програмі Шустера цей розум чомусь приховують».

«А взагалі, мені здається, що ця програма створена для того, щоб показати ницість, дурість і недолугість українських політиків. А політики туди йдуть – тому що програма рейтингова», – відзначив він.

Михайло Сирота також відзначив, що у випадку з Шустером «не потрібно забувати, що ми говоримо про найкрасивішу людину України». «Ще у нас є найкрасивіша Тіна Кароль, вона ж Таня Ліберман», – резюмував політик.