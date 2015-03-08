Правозахисниця розповіла про симптоми, через які Савченко призупинила голодування

Про це повідомила в блозі журналістка, член ОНК Москви і Ради з прав людини при президенті РФ Олена Масюк.

"Сьогодні (07.03.15) Надія повідомила нам, членам ОНК Москви - Олександру Куликовському і мені, що вона припинила голодування, але не відмовляється від нього остаточно. Причина припинення - різке погіршення стану здоров'я протягом останніх чотирьох днів голодування", - написала Масюк.

Читайте такожАдвокати Савченко планують запустити нову міжнародну процедуру для її звільненняЗа її словами, у Савченка спостерігалися тривала сильна блювота і спазми.

"Крім того, останнім часом Надія стала втрачати орієнтацію в просторі, при ходьбі її кидало з боку в бік, порушилася моторика - було навіть важко щось написати, руки не слухалися", - розповіла Масюк.

Також вона написала, що Савченко продовжує пити бульйон, вживає соки і поживну вітамінну суміш Нутрізон.