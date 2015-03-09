У Петербурзі на акції в підтримку Савченко затримано 3 людей

Поліцейські проводили активістів у машину, яка потім повинна була доставити їх у відділення, передає Росбалт.

Як повідомив активіст Валерій Угаров, людей затримали, коли ті розгорнули прапор України. Їм закидають статтю 20.2 КоАП РФ. За його даними, затриманих п'ятеро.

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При цьому правоохоронці все ж дозволили активістам вишикуватися в ланцюжок і взятися за руки. Учасники акції прикріпили до свого одягу жовто-блакитні стрічки, деякі тримали в руках соняшники. Жодних гасел учасники не скандували.

Активісти вступили у словесну перепалку з фотографами, які намагалися зловити цікавий кадр. Справа в тому, що акція проходила біля вітрини книгарні, яка була прикрашена написом "50 відтінків сірого". Журналісти хотіли сфотографувати людей із синьо-жовтими стрічками на тлі реклами відомого еротичного бестселера, чим дратували активістів. Проте далі лайки конфлікт не зайшов.

Загалом акція тривала близько 20 хвилин.