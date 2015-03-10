Порошенко готується до зустрічі з Меркель і переговорів в "нормандському форматі"
03:00, 10 березня 2015Політика
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Президент України Петро Порошенко наступного тижня має намір здійснити візит до Німеччини.
Порошенко наступного тижня має намір здійснити візит до Німеччини / УНИАН
Про це глава держави заявив в інтерв`ю Першому національному телеканалу в понеділок увечері.
”Наступного тижня у мене буде візит до Німеччини, в Берлін, де будуть зустрічі з президентом і канцлером Німеччини”, - сказав він.
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Порошенко також повідомив, що планується чергова телефонна розмова в ”нормандському форматі”.
Крім того, він підкреслив, що Україну сьогодні підтримує весь світ.
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