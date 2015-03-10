Перший етап четвертої хвилі мобілізації виконаний на 95% - Генштаб

Про це в ефірі Радіо Свобода сказав виконувач обов’язків речника Генерального штабу Збройних сил України Владислав Селезньов.

«Ми здійснили певні кроки направлені на посилення підготовки того особового складу, який в майбутньому замінить наших бійців на передовій. Зриву мобілізації немає. Понад 95 відсотків заходів здійснено і цей процес триває», – розповів Селезньов.

Читайте такожМайже у всіх районах Миколаєва провалена чергова хвиля мобілізації

Как сообщал УНИАН, 20 января в Украине началась четвертая волна частичной мобилизации.

В целом в 2015 году мобилизация будет проходить в три этапа и продлится с января по август. Второй этап начнется ориентировочно с апреля и продлится 60 дней, а третий этап - с июня и также продлится 60 дней.