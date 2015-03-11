Порошенко: Швеція підтримує введення миротворців на Донбас
13:31, 11 березня 2015Політика
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Швеція підтримала Україну в питанні введення миротворчої місії під мандатом ООН на територію Донбасу.
REUTERS
В цьому президента Петра Порошенко запевнив прем'єр-міністр Королівства Швеція Стефан Левен, повідомляє ТСН.
"Окремо сьогодні ми з паном прем'єр-міністром обговорили питання введення миротворчої місії під мандатом Організації Об'єднаних Націй. І я вдячний пану прем'єр-міністру за тверду і потужну підтримку, яку Швеція демонструє в тому числі і в цьому питанні", - сказав Порошенко на брифінгу в Києві.
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Як відомо, раніше Порошенко провів зустріч з прем'єр-міністром Швеції, який перебуває з візитом в Україні.
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