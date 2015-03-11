Гройсман назвав "хорошою новиною" рішення МВФ про виділення Україні кредиту

Як повідомляє УНІАН, на своїй сторінці в Facebook він написав: "Хороша новина: Виконавча рада МВФ ухвалила рішення виділити нам $ 17,5 млрд на чотири роки".

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”Парламент теж виконав свою частину роботи для досягнення цього результату – минулого тижня ми проголосували необхідні для позитивного рішення МВФ закони. Але хочу ще раз повторити: так, ці гроші допоможуть стабілізувати ситуацію і дають нам певний час. Час, який маємо використати для ефективних реформ”, - написав Гройсман.