Гройсман назвав "хорошою новиною" рішення МВФ про виділення Україні кредиту
22:25, 11 березня 2015Політика
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Голова Верховної Ради України Володимир Гройсман назвав ”хорошою новиною” рішення виконавчої ради МВФ про виділення Україні 17,5 млрддол. на чотири роки.
Гройсман назвав "хорошою новиною" рішення МВФ про виділення Україні кредиту / УНІАН
Як повідомляє УНІАН, на своїй сторінці в Facebook він написав: "Хороша новина: Виконавча рада МВФ ухвалила рішення виділити нам $ 17,5 млрд на чотири роки".
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”Парламент теж виконав свою частину роботи для досягнення цього результату – минулого тижня ми проголосували необхідні для позитивного рішення МВФ закони. Але хочу ще раз повторити: так, ці гроші допоможуть стабілізувати ситуацію і дають нам певний час. Час, який маємо використати для ефективних реформ”, - написав Гройсман.
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