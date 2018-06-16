Тимошенко підбила підсумки 100 днів діяльності уряду

Дії уряду спрямовані на поступову інтеграцію України у світовий економічний і політичний простір

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні на розширеному засіданні Кабінету Міністрів, присвяченому підбиттю підсумків діяльності уряду за перші 100 днів перебування при владі.

Ю.ТИМОШЕНКО нагадала, що 5 лютого 2008 року Генеральна рада СОТ ухвалила рішення про приєднання України до цієї організації.

«Це той крок, який багато років не міг зробити жоден уряд», - сказала вона.

Прем`єр-міністр також додала, що її уряд приступив до переговорів з Євросоюзом про створення зони вільної торгівлі, а також щодо тексту угоди про співпрацю з ЄС.

«Це дійсно той крок, який свідчить про те, що Україна почала інтегруватися у світовий політичний і економічний простір. А це означає, що ми перестаємо займатися і в економіці, і в політиці «хуторянством» і обмеженням самих себе, а станемо невід`ємною частиною нормального функціонування світового організму», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

Тимошенко не виключає, що уряд виконає Програму своєї діяльності «Український прорив для людей, а не політиків» ще до затвердження цього документу Верховною Радою

«Питання в тому, що ми два місяці тому програму передали до парламенту, і до сьогодні ця програма ще не затверджена – це говорить, що, на жаль, деякі органи влади живуть інтригами, а не бажанням принести своєму суспільству, Україні результат», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

«Незважаючи на те, що за два місяці парламент не спромігся затвердити програму, ми її вже практично виконуємо, і, більше того, я думаю, що може так статися, що ми її виконаємо до того, як парламент буде здатен її прийняти», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона підкреслила, що уряд не зволікає жодного дня з виконанням програми «Український прорив», яка широко обговорювалась у суспільстві. Вона запевнила, що уряд зосередився не на «тактичній суєті», а на стратегічних реформах. Ю.ТИМОШЕНКО нагадала, що кожне міністерство має п’ять пріоритетів, які передбачають проведення структурних якісних реформ.

За її словами, за три місяці уряд розробив концепції, законопроекти, причому деякі вже передані до ВР.

Прем`єр переконана, що Україна буде готова до проведення Євро-2012

Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що в разі збалансованої реалізації Національної програми підготовки та проведення Євро-2012 Україна буде готова до цього заходу.

«Щодо проведення в Україні Євро-2012 не було жодного ефективного та збалансованого плану, жодного ефективно ухваленого рішення. За цей короткий час ми змогли підготувати збалансований план щодо цілей, засобів і фінансів», - сказала вона.

Прем`єр-міністр нагадала, що національний план передбачає будівництво аеропортів, готелів і доріг.

«Ми почали щодня його виконувати, і за умови збереження такої динаміки та тенденції ми маємо всі підстави стверджувати, що Україна до такої події буде готова», - переконана вона.

Тимошенко спростовує звинувачення опонентів у популістських діях її уряду

«Від окремих політичних сил, від окремих керівників, у тому числі і від опозиції, звучать такі звинувачення, що цей уряд займається популізмом, що цей уряд пропонує солодкі цукерки, але нічого реального не робить для того, щоб зростала економіка», - відзначила прем`єр.

«Звичайно, опозиція має право критикувати. Але я хочу нагадати, що всі політичні сили йдуть на вибори лівими на переконання, і в програмах обіцяють збільшення заробітних плат, повернення заощаджень, збільшення робочих місць і таке інше. А коли приходять до влади, то чомусь забувають, що на вибори вони йшли з лівими і соціальними гаслами і стають лібералами, будують свій власний бізнес і підпорядковують владу власному бізнесу, забуваючи про обіцянки на кожних виборах», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому прем`єр-міністр підкреслила, що головним гаслом нинішнього уряду є гасло «Сказали - зробили», тоді як гасло інших політичних сил «Сказали – забули». «Ми за таким гаслом жити не будемо, і тому, щоб нам не робили пустих закидів, я хочу сказати, що життя, яке створює уряд для людини, починається з економічного зростання країни, з розвитку виробництва у всіх галузях економіки», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.

Уряд змінив структуру зростання ВВП за рахунок пріоритетності розвитку виробничих галузей

«Ми не тільки припинили тенденцію падіння темпів зростання ВВП. Крім того, ми за цей короткий час змінили структуру зростання ВВП. Коли ми проаналізували економічні показники, ми зрозуміли, що попередній уряд зростання ВВП демонстрував не за рахунок розвитку ключових галузей, а за рахунок такого гнучкого показника, як оптова торгівля, коли, зокрема, й за рахунок державних коштів, закуповувалися через безліч ланцюжків товари у 2, 3, 4 і вище раз ринкових цін. І оптова торгівля нарощувала такі показники, якими вони (попередній уряд – УНІАН) пишалися», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр зазначила, що зростання ВВП у січні-лютому 2008 року на рівні 6,7% забезпечено за рахунок зростання виробництва, зокрема, в легкій промисловості, а також у сфері виробництва будівельних матеріалів. «Дійсно, нам є чим пишатися», - сказала глава уряду.

Довідка УНІАН.Зростання реального валового внутрішнього продукту України в січні-лютому ц.р. проти аналогічного періоду минулого року становило 5,8%, в лютому – 6,7%.

Номінальний ВВП, за орієнтовною оцінкою, за січень-лютий 2008 р. становив 118 млрд. 557 млн. грн., в лютому – 60 млрд. 837 млн. грн. Індекс-дефлятор ВВП в січні-лютому становив 125%.

Найбільший приріст валової доданої вартості в січні-лютому 2008 р. спостерігався в торгівлі – 14,3%, переробній промисловості – 9,8%, транспорті і зв`язку – 8,3%.

Уряд за два місяці планує знизити ціни за 32 товарними позиціями на внутрішньому ринку України

Тимошенко нагадала, що відучора на 15% знижено ціни на рослинну олію, впорядкована система на ринку цукру. «Думаю, в найближчі два місяці ми зробимо і за іншими 32 головними позиціями, які споживають люди, також прогрес, який стабілізує абсолютно всі інфляційні процеси», - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр сказала, що мінімум за півроку уряд має намір загальмувати «колосальне» зростання інфляції, що спостерігалося минулого року, і «поставити всі інфляційні процеси в межі запланованих макроекономічних показників». «Ми, безумовно, здатні це зробити», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.