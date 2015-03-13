ГПУ відмовилася притягати Клюєва до кримінальної відповідальності - депутат

Про це повідомив народний депутат Веховної Ради Мустафа Найєм в Facebook.

«Принаймні, поки не знайшла - перевірка триває. За моєю інформацією, подібне звернення було підготовлено ще в часи Генерального прокурора Віталія Яреми. Однак наступнику Віктору Шокіну - відповідні документи матеріали передані не були. Нагадаю, що Європейська служба зовнішньополітичної діяльності попереджала, що в разі, якщо ГПУ не внесе відповідне подання у Верховну Раду, ЄС змушений буде зняти з пана Клюєва і його активів всі санкції»,- написав Найєм.

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У той же час, у відповіді ГПУ на депутатський запит Найєма зазначається, що Сергій Клюєв є фігурантом низки кримінальних справ, які перебувають на стадії розслідування.