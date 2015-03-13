Порошенко очікує подання ГПУ про зняття недоторканності з окремих народних депутатів
22:10, 13 березня 2015Політика
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Президент України Петро Порошенко очікує, що Генеральна прокуратура найближчим часом завершить розслідування щодо діяльності деяких народних депутатів і подасть відповідні подання щодо зняття з них недоторканності.
Порошенко очікує подання ГПУ про зняття недоторканності з окремих народних депутатів / УНІАН
Про це він заявив в інтерв’ю телеканалу «1+1».
”Мені відомі факти, які на сьогоднішній день знаходяться під розслідуванням Генеральної прокуратури, і я чекаю, що найближчим часом будуть подані подання Генеральної прокуратури щодо зняття недоторканності з окремих народних депутатів”, - сказав він.
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