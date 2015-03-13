Порошенко очікує подання ГПУ про зняття недоторканності з окремих народних депутатів

Про це він заявив в інтерв’ю телеканалу «1+1».

”Мені відомі факти, які на сьогоднішній день знаходяться під розслідуванням Генеральної прокуратури, і я чекаю, що найближчим часом будуть подані подання Генеральної прокуратури щодо зняття недоторканності з окремих народних депутатів”, - сказав він.

Читайте такожПитанням скасування недоторканності деяких депутатів займеться ГПУ - Луценко